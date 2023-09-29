Освобожден от должности замглавы Минцифры Дмитрий Ким

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от занимаемой должности. Об этом стало известно в пятницу, 29 сентября.

Соответствующее распоряжение о снятии с должности заместителя Министра цифрового развития, которое уже подписал Михаил Мишустин, было опубликовано на портале правовой информации.

Также известно, что освобождение от должности случилось по просьбе самого Дмитрия Кима, о чем и говорится в тексте распоряжения.

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