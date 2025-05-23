Вернувшиеся из плена на Украине российские военные и гражданские лица в настоящее время находятся в Белоруссии. Как сообщили в телеграмм-канале МО РФ, освобожденным будет оказана необходимая психолого-медицинская помощь.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего были освобождены 270 военных и еще 120 гражданских лиц, в том числе захваченные вэсэушниками жители Курской области. На Украину отправилось такое же количество людей в аналогичной пропорции.

Когда россияне пройдут непродолжительную реабилитацию на территории союзного государства, они вернутся на родину, где им будет оказана полноценная медицинская помощь.

Ранее приводились сведения о том, что в плену на Украине находятся порядка 1,3 тыс. российских военных, а в российском плену — около 10 тыс. украинских солдат. За минувший год Москва и Киев 12 раз обменивались оказавшимися в плену бойцами.