«От адресной помощи семьям надо уходить»: выяснилось, как Россия будет бороться с демографическим кризисом

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин призвал принять дополнительные меры по повышению рождаемости. Он признал, что ситуация в этом направлении сегодня сложная.

Предложение более, чем актуальное, особенно в условиях демографического кризиса, когда каждый месяц в стране ставится новый антирекорд по появлению на свет малышей — сейчас, например, цифры практически соответствуют 1999 году — 8,66 новорожденных на 1000 человек.

При этом семьи с детьми поддерживаются государством — выдается материнский капитал, который в 2023 году составил 775 628 рублей. Так в чем же станут заключаться новые меры, когда и старых вроде бы достаточно, и насколько они станут адресными? На эти вопросы ответила Инна Ямбулатова, ответственный секретарь Гиппократовского медицинского форума.

«Мы наблюдаем сегодня переломный момент, когда впервые разделяются понятия демографического стимулирования и борьбы с бедностью. На самом деле, надо уходить от адресности. То, о чем уже заявлялось в предварительном поручении президента: назначение пособий семьям не должно быть связано с доходами семей», — заявила Ямбулатова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт надеется, что подход к решению данной задачи в ближайшем будущем станет комплексный.

«Скорее всего, продолжится диалог по продлению маткапитала на последующих детей — не только первого и второго, как сегодня, но и на третьего, четвертого, пятого. Также продолжится ипотечное стимулирование, поскольку большинство семей ставят основной проблемой решение именно жилищного вопроса», — уверена Ямбулатова.

Нужны не только тактически меры по затыканию материальных дыр в семьях, но и стратегические разработки, добавила она. Сейчас стратегия демографической комплексной безопасности состоит из трех комплексных элементов. Это прогнозирование мероприятий по репродуктивному потенциалу нации и профилактике абортов, меры, направленные на социальную поддержку семей с детьми, а также управление трудовыми ресурсами и миграционными потоками.

«Однако по факту в данный момент стратегии демографической безопасности в России не существует. Нет четкого понимания, сколько у нас семей, сколько среди них многодетных, какой репродуктивный возраст россиян, сколько мы хотим, чтобы нас было, и многое другое. Все эти вещи необходимо предусмотреть», — заключила собеседница издания.

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