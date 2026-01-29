От холестерина пропадет след: забытая всеми каша оказалась мощнее дорогих таблеток для сердца

В новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» эксперт по питанию Олег Кривченков назвал доступное блюдо, которое может стать серьезным подспорьем в профилактике целого ряда заболеваний. По словам диетолога, таким полезным продуктом является обычная пшенная каша, передает Лента.ру.

Специалист объяснил, что ключевым преимуществом пшенной крупы является высокое содержание магния. В порции каши весом 100 граммов содержится около 18% от суточной потребности человека в этом важнейшем микроэлементе. Магний, как отметил Кривченков, напрямую влияет на расслабление и тонус кровеносных сосудов, что способствует плавному снижению артериального давления. Эта функция, в свою очередь, уменьшает риски возникновения таких опасных сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда или инсульт.

Помимо защиты сердца и сосудов, пшенная каша обладает и другими положительными свойствами. Диетолог сообщил, что ее регулярное употребление помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина. Также этот продукт может уменьшить вероятность развития сахарного диабета второго типа и служить профилактикой образования камней в желчном пузыре.

