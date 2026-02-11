Заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о трудностях использования гражданских мессенджеров для фронтовой связи вызвало дискуссию в среде участников СВО. Российский боец выступил с ответным комментарием, заявив о важности Telegram на поле боя. Об этом сообщает Lenta.ru.

Военнослужащий Платон Маматов детально разъяснил функционал мессенджера в современных условиях: через него осуществляется передача данных разведки, наведение артиллерии, контроль результатов огневого поражения и оперативное решение логистических задач. По словам Маматова, за 4 года конфликта полноценных аналогов этой системе связи создано не было. Он также отметил, что стандартная радиосвязь зачастую уступает мессенджеру из-за ограниченного радиуса действия (до 10 км) и уязвимости для перехвата.

Вопрос стабильности работы сервиса стал особенно острым после масштабных сбоев 10 февраля, которые в Госдуме связали с противодействием угрозам со стороны НАТО. Опасения в связи с нестабильностью платформы выразили не только военные, но и гражданские власти: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что Telegram остается основным каналом оповещения жителей приграничных районов об обстрелах.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике публично поддержал действия Роскомнадзора.