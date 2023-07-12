От подагры до камней в почках: разбираемся, какое изысканное блюдо нужно есть с осторожностью

Спаржа – одна из самых популярных и нутриентных культур, обладающая ароматом и вкусом, который отличает ее от многих других овощей. Она богата витаминами и минералами, а значит, приносит огромную пользу для здоровья человека. Но употреблять ее нужно осторожно.

В спарже содержится великое множество антиоксидантов, которые играют важную роль в защите клеток от свободных радикалов. Они помогают предотвратить преждевременное старение, сердечные заболевания, рак и даже некоторые неврологические расстройства. Кроме того, она богата клетчаткой, что способствует нормализации пищеварительной системы. Уровень холестерина благодаря спарже не поднимется выше нормы.

«Однако спаржу нужно употреблять в умеренных количествах. Это растение содержит пурин, который может превратиться в мочевую кислоту. При постоянном употреблении появляется риск развития подагры, артрита и камней в почках, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

В некоторых случая спаржа также может вызывать вздутие и газообразование. Если у вас есть такие проблемы, то откажитесь от этой пищи. Но все же для большинства людей спаржа – продукт полезный, она может быть отличной добавкой к здоровому питанию.

«Важно учесть лишь свои индивидуальные особенности и реакцию организма на этот продукт», – заключила эксперт.

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