От шахтера до героя: история бойца из Видного, который не смог остаться в стороне
Боец из Видного погиб в зоне СВО после возвращения на фронт
Фото: [https://unsplash.com/]
Житель Видного Руслан Григорьев дважды уходил на фронт — сначала, чтобы отомстить за гибель дяди, затем, чтобы не оставить товарищей. Его история — о долге, мужестве и последнем прощании. Ее передает интернет-издание Regions.
Руслан Григорьев родился в Луганской области, работал в шахте, а после переезда в Подмосковье нашел любовь и семью. Но в 2022 году его жизнь перевернулась — в зоне СВО погиб дядя, прикрыв собой мать Руслана.
Тогда он принял решение: уйти на фронт. После тяжелого ранения и реабилитации он вернулся домой, но в 2024-м снова отправился воевать — не мог оставить боевых друзей.
Перед последней командировкой он устроил сюрприз жене и дочери: неожиданно приехал на два дня. А через месяц погиб во время атаки дронов.
Похороны Руслана собрали сотни людей — родных, друзей, сослуживцев. Он стал примером мужества не только для своей семьи, но и для всех, кто его знал.
Ранее стало известно, что боец ВС РФ метнул автомат в дрон ВСУ и спас жизнь товарищам.