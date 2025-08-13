От шахтера до героя: история бойца из Видного, который не смог остаться в стороне

Житель Видного Руслан Григорьев дважды уходил на фронт — сначала, чтобы отомстить за гибель дяди, затем, чтобы не оставить товарищей. Его история — о долге, мужестве и последнем прощании. Ее передает интернет-издание Regions.

Руслан Григорьев родился в Луганской области, работал в шахте, а после переезда в Подмосковье нашел любовь и семью. Но в 2022 году его жизнь перевернулась — в зоне СВО погиб дядя, прикрыв собой мать Руслана.

Тогда он принял решение: уйти на фронт. После тяжелого ранения и реабилитации он вернулся домой, но в 2024-м снова отправился воевать — не мог оставить боевых друзей.

Перед последней командировкой он устроил сюрприз жене и дочери: неожиданно приехал на два дня. А через месяц погиб во время атаки дронов.

Похороны Руслана собрали сотни людей — родных, друзей, сослуживцев. Он стал примером мужества не только для своей семьи, но и для всех, кто его знал.

Ранее стало известно, что боец ВС РФ метнул автомат в дрон ВСУ и спас жизнь товарищам.