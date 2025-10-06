От стыда за Ельцина к надежде: Меньшова раскрыла, как резкая фраза Путина о террористах изменила ее восприятие власти

Известная телеведущая Юлия Меньшова раскрыла, как резкое высказывание Владимира Путина о борьбе с терроризмом повлияло на нее и отразило настроения в обществе на рубеже веков. Об этом сообщает «Лента.ру».

Юлия Меньшова в интервью для проекта Metametrica призналась, что появление Владимира Путина на политическом олимпе и его знаменитая фраза о готовности «замочить в сортире» террористов произвели на нее сильное впечатление. По словам телеведущей, эта жесткая риторика стала ответом на назревший в обществе запрос на порядок и безопасность.

Меньшова напомнила о страхе, который испытывали россияне в конце 90-х из-за череды терактов. Она рассказала, что лично боялась возвращаться с ребенком в Москву после взрыва жилого дома на Каширском шоссе. В этом контексте резкие слова будущего президента были восприняты ею не как грубость, а как обещание навести жесткий порядок. Ту же встречу в Астане в 1999 году Меньшова противопоставила поведению Бориса Ельцина, за которого, по ее признанию, ранее испытывала невыносимое чувство стыда, особенно во время его неформальных выступлений за рубежом.

