От зефира до мяса: какие продукты подорожают в сентябре

Многие производители уже заявили, что осенью часть товаров подорожает. Это связано с падением курса рубля, ростом стоимости бензина и сезонностью некоторых продуктов. Разбираемся, что закупить поскорее.

Осенью ожидается подорожание чая и кофе на 6–9% в связи с тем, что повысилась себестоимость импортного сырья. По этой же причине на 10% увеличится цена на шоколад, а зефир и печенье подорожают на 20–25%. Производители других сладостей в среднем увеличат цены на 5–16%.

«Также существенно повысится стоимость мясных продуктов. Так, курица станет стоить дороже на 11,5%, сосиски и колбасы вырастут от 5 до 10%, цена на баранину увеличится на 6,6%. Кроме того, обещают повысить цену на свинину и говядину. Помимо этого, наблюдаются проблемы с поставками морепродуктов и риса из зарубежных стран в Россию. Поэтому с сентября на эти продукты цены должны подскочить до 25%», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Кроме продуктов в России вновь подорожает бензин, а также в первый месяц осени может повыситься стоимость строительных материалов.

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