Отец летчика Кузьминова отказался скорбеть о сыне-предателе

Отец летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину боевой вертолет Ми-8, высказался о его смерти. Как оказалось, мужчина не скорбит о потере наследника, которого он и сам давно окрестил «предателем». Беседу с родственником провели журналисты KP.RU .

Кузьминов родился в Новонежино Приморского края. Его отец, Игорь Сиваев, узнал о существовании сына неожиданно: его бывшая возлюбленная пришла и показала ему ребенка. Позже женщина требовала с мужчины деньги, хотя не предоставила результатов ДНК. Сиваев сомневается, что Максим действительно его сын. Когда он отказался выплачивать алименты, мать Кузьминова «сдала» ребенка деду, а сама начала новую жизнь за границей.

Дед с богатой летной и служебной историей, и, вероятно, внук ориентировался большую часть жизни на него. Родственник посадил ребенка за штурвал самолета уже в 16 лет и привил любовь к воздушному транспорту.

Многие в истории с предательством Кузьминова винят его мать. Полагают, что именно ее завербовали украинцы, а она повлияла на своего сына.

«Я его считаю предателем, их расстреливали в Великую Отечественную войну. <...> Даже если он и мой сын, какая разница? Он предал страну, убил своих товарищей. Такое разве прощается? В итоге его сами украинцы убили, они его просто использовали. И потом ликвидировали. Это как игра в шахматы, отдали пешку. Я предвидел, что его расстреляют. Единственные, кого мне жалко, это погибшие ребята, которые отказались сдаться», — высказался отец Кузьминова.

Напомним, что Максим Кузьминов был на СВО и занимал должность командира летного экипажа. 9 августа он угнал Ми-8, где находились его подчиненные: бортовой техник Никита Кирьянов и летчик-штурман Хушбахт Турсунов. Они не знали, что собирается сделать пилот и не смогли его остановить. После приземления на Украине их выловили местные военные и застрелили, так как те не хотели сдаваться в плен. Теперь мертв и сам Кузьминов, однако его тело нашли с пулевыми ранениями в Испании. Подробности о его предполагаемом убийстве еще выясняют.

Ранее СМИ сообщили, что перед смертью Кузьминова в том же районе убили еще одного русского.