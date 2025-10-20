Отец военного из Воркуты осужден на 15 лет: он уговаривал сына сдаться в плен на Украине

Житель Воркуты получил 15 лет колонии строгого режима за попытку склонить собственного сына-военнослужащего к сдаче в плен и переходу на сторону Украины. Мужчина вину не признал, заявив, что его слова были неудачной шуткой. Об этом сообщает «Комерсантъ».

Апелляционный военный суд оставил без изменения суровый приговор 45-летнему Геннадию Калашникову. Окончательная мера наказания — пятнадцать лет в колонии строгого режима, из которых три года осужденный проведет в тюрьме. Дополнительно суд запретил ему администрировать сайты на три года и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

По данным следствия, воркутинец в марте 2024 года активно убеждал своего сына, находившегося в зоне специальной военной операции, сложить оружие и сдаться украинским силам для последующего вступления в ряды запрещенных в России формирований. Обвинение также основывалось на публикациях мужчины в Telegram, где он одобрял деятельность украинских военизированных структур.

Защита настаивала на том, что переписка с сыном, где шла речь о сдаче, носила исключительно шуточный характер. Адвокаты указывали, что Калашников является пацифистом и тяжело переживал службу сына. Они также подчеркивали, что в оригинале сообщения содержали смайлы, не попавшие в материалы дела. Однако суд не счел эти доводы убедительными, и приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что двум пособникам украинских спецслужб дали внушительные сроки заключения в России за госизмену.