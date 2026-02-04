«Откуда такие цифры?»: курганцам выставили конские счета за горячую воду

Жители Кургана столкнулись с неожиданным ростом сумм в январских платежных документах за жилищно-коммунальные услуги. Причиной стали проведенные перерасчеты за поставку горячей воды, которые значительно увеличили итоговые цифры к оплате и вызвали волну возмущения среди горожан, пишет ЮФ.

Как выяснилось, перерасчеты затронули 656 квартир в 34 многоквартирных домах. В единой расчетной компании «Восток», отвечающей за начисления, ситуацию пояснили последствиями более ранней ошибки. Ранее, при поставке горячей воды ненадлежащего качества, абонентам был ошибочно произведен перерасчет, снизивший плату до нуля рублей. В новых квитанциях выполнен корректный расчет, исходя из факта оказания услуги, что и привело к доначислению сумм на тех лицевых счетах, где начисления ранее были необоснованно занижены.

Значительное увеличение сумм в квитанциях связано не с новыми тарифами или повышенным потреблением, а с техническим исправлением прежней ошибки в расчетах. Тем не менее, этот факт не снизил накал обсуждений среди жителей, которые активно делятся своими «невероятными» цифрами в социальных сетях и домовых чатах, требуя более подробных и прозрачных разъяснений от ресурсоснабжающей организации.

