Отпуск, санаторий и выплаты: какие льготы положены почетным донорам

Граждане, которые награждены знаком «Почетный донор России», могут рассчитывать на ряд социальных льгот, напомнила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Такие люди имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время года в соответствии с трудовым законодательством, также у них есть возможность вне очереди получать медпомощь в государственных медицинских учреждениях.

Помимо этого, почетные доноры страны имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Также им предоставляется ежегодная денежная выплата. В этом году ее размер превысил 17,3 тысячи рублей.

В Подмосковье для почетных доноров России предусмотрены и региональные меры поддержки, напомнила омбудсмен.

«Лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», <…> предоставляется право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по социальной карте. <…> Если указанное лицо достигло предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно для мужчин и женщин), либо уже получает пенсию, ему предоставляется также ежемесячная денежная компенсация в размере пятидесяти процентов от стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, а также ежемесячная выплата», — напомнила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил областные и государственные награды многодетным матерям.