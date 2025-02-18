Отслуживших по контракту бойцов СВО призвали освободить от срочной службы

Депутаты Государственной Думы работают над изменениями в законодательстве, по которым от призыва на срочную службу будут освобождены участники СВО, добровольно подписавшие контракт с МО РФ и отслужившие шесть месяцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

В ходе пленарного заседания Картаполов подчеркнул, что после начала СВО была усовершенствована военная система и принято свыше 120 законов. При этом нерешенным остается ряд проблем. Помимо освобождения от срочной службы в армии участников СВО, которые по собственной инициативе подписали контракт с МО РФ и провели там не меньше шести месяцев, решаются и другие недоработки.

В частности, депутатам предстоит урегулировать вопрос о наделении статусом ветерана боевых действий участников отражения нападения неприятеля на Курскую область. Кроме того, будет проработана возможность предоставления бесплатного проезда семей участников СВО к месту нахождения бойца, куда тот попал после ранения, контузии или травмы. Законопроект планируют рассмотреть в ходе весенней сессии.

Участники нападения на Курскую область порой не понимают, где находятся. Так, один из попавших в плен украинцев даже не предполагал, что он в России.