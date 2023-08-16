Отсутствие секса приводит к ранней смерти: почему людям с гипертонией не стоит отказывать себе в плотских утехах

Ученые из Китая провели очередное исследование и выяснили, что люди с гипертонией могут легко продлить себе жизнь. Оказалось, нужно чаще заниматься сексом. Специалисты детально рассказали о результатах своей работы, которая может произвести фурор во всем мире.

Исследование получилось действительно масштабным и долгим. Оно велось больше пяти лет с привлечением четырех тысяч пациентов. Люди в анкетах рассказали о своей половой жизни, а также о вредных привычках. Далее эксперты изучили все ответы и проводили наблюдение за участниками эксперимента.

«Главный вывод ученых заключается в том, что отсутствие половой жизни или ее недостаток у пациентов молодого и среднего возраста – один из факторов смерти. Специалисты уверяют, что половая активность позитивно сказывается на общем состоянии человека, тем более если он страдает артериальной гипертензией», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Регулярный секс защищает сосуды и сердце. При этом следить за нормой давления нужно в любом случае. Это отдельно подчеркивают авторы эксперимента. В исследовании говорится, что речь идет о людях в возрасте от 20 до 60 лет. Утверждать, что это рабочий метод лечения – пока нельзя. Информацию будут анализировать медики со всего мира.

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