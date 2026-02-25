Травматы против полиции: липчане заплатят миллионы за ранения правоохранителей при исполнении

Злоумышленники признаны виновными в посягательстве на жизнь силовиков и проведут в колонии строгого режима 16 и 15 лет соответственно. Инцидент произошел 9 декабря 2024 года на улице Бехтеева, куда наряд полиции прибыл для проведения оперативных действий по делу о хищении денежных средств. Фигуранты открыли прицельный огонь по сотрудникам МВД, находящимся при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, нападавшие осознавали статус потерпевших, однако произвели не менее пяти выстрелов из травматического оружия. В результате нападения двое полицейских получили тяжелые огнестрельные ранения головы и туловища. Пострадавших экстренно госпитализировали, при этом судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы одного из сотрудников как тяжкий вред здоровью. В ходе расследования Следственный комитет провел комплекс экспертиз и очных ставок, полностью доказав вину задержанных.

