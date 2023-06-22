Ожоги от лимонада или смузи: разбираемся, что нужно знать о фитофотодерматите

Не секрет, что цитрусовые — достаточно сильные аллергены. Но особенно опасны они могут быть для тех, кто склонен к фитофотодерматиту. Правда, есть одно «но». Речь идет не про употребление цитрусовых. А о попадании их сока на кожу.

Фитофотодерматит — это не разновидность аллергии. Такое состояние не связано с иммунологической реакцией. Это разновидность контактного дерматита, которая проявляется только на солнце.

«Все мы знаем, что после контакта с борщевиком появляются сильнейшие ожоги. Но только если вы оказались на солнце. В пасмурный день вам ничего не грозит, просто поскорее смойте сок с кожи. Но далеко не все знают, что фитофотодерматит может проявиться из-за контакта с другими растениями и не только», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

По словам эксперта, ожоги может вызвать сок цитрусовых фруктов, а также сельдерея и петрушки, моркови и инжира. Поэтому чаще фитофотодерматит проявляется у детей. Они могут разлить на себя смузи или лимонад, запачкать соком руки. А оказавшись на солнце, покроются ожогами.

«А в очень жаркую погоду достаточно просто находиться рядом с опасными растениями. Ведь они выделяют эфирные масла, которые оседают на коже. Именно поэтому важно соблюдать особую осторожность, вовремя мыть руки, умываться и не забывать о солнцезащитном креме», - заключила эксперт.

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