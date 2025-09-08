Падение на рельсы в нижегородском метро: мужчина выжил после экстренного торможения поезда

Мужчина упал на рельсы в метро Нижнего Новгорода вечером 8 сентября, но остался жив благодаря оперативной реакции машиниста и слаженным действиям экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

В Нижнем Новгороде вечером 8 сентября молодой человек упал на рельсы перед приближающимся составом на станции «Двигатель революции». Машинист применил экстренное торможение, что позволило избежать наезда.

Для спасения пострадавшего движение на участке приостановили, а контактный рельс обесточили. Мужчину успешно эвакуировали из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Работу метрополитена восстановили в полном объеме после ликвидации последствий инцидента. Причины, по которым человек оказался на путях, выясняют правоохранительные органы.

