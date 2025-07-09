Памятник Сталину в Вологде признали незаконным

Арбитражный суд Вологодской области постановил демонтировать памятник Иосифу Сталину, установленный в музее «Вологодская ссылка», и взыскать с предпринимателя 10,5 млн руб., потраченных на его создание. Об этом сообщает РБК.

Памятник Иосифу Сталину, появившийся в Вологде в декабре 2024 года, должен исчезнуть с территории музея «Вологодская ссылка». Суд удовлетворил иск прокуратуры, признав контракт на изготовление монумента недействительным. Теперь скульптору Екатерине Ложеницыной предстоит не только забрать статую, но и вернуть бюджету 10,5 млн. руб.

Решение суда стало итогом длительного спора. Еще до установки памятника жители Вологды выражали протест, собирая подписи под петицией. Власти настаивали, что оспаривают не сам факт установки, а законность закупки.

Монумент, изображающий Сталина в шинели, создал скульптор Константин Кубышкин. Эскиз лично одобрил губернатор области Георгий Филимонов.

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