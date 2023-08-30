Панкреатит, ожирение и инфаркт: каких врачей нужно посетить после 40, чтобы не попасть в больницу

Многие заболевания могут проходить незаметно и без симптомов, особенно женщины после 40 лет могут столкнуться с серьезными болезнями. Поэтому важно периодически проходить профилактические медицинские осмотры.

У женщин после 40 лет часто обнаруживают желчнокаменную болезнь. Это чревато тем, что камни, которые попадают внутрь желчного пузыря, могут привести к хроническому холециститу, что может вызвать колику и даже панкреатит. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно делать УЗИ желчного пузыря.

«Кроме того, после 40 лет у большинства женщин начинает меняться гормональный фон. В связи с этим многие набирают лишние килограммы даже при прежнем питании. Чтобы избежать набора веса, который может доставить дискомфорт, следует обратиться к терапевту-эндокринологу. Он сделает комплексное гормональное обследование, назначит диету и витамины для контроля веса», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Еще специалист рекомендовал женщинам после 40 лет периодически посещать кардиолога и терапевта. Ведь в этом возрасте часто может подниматься артериальное давление. На этом фоне могут наблюдаться головные боли, повышается риск инсульта и инфаркта. Обезопасить от этого поможет врач, который при необходимости сможет назначить лечение.

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