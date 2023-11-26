Папа Римский не появился на площади святого Петра из-за болезни

В своем обращении к верующим понтифик отметил, что не смог выступить из окна Апостольского дворца ввиду того, что он заболел воспалением легких, и поэтому воскресная проповедь была транслирована из резиденции.

Состояние понтифика действительно болезненное: его выдавал и слабы голос, и кашель, и бледный цвет лица. При этом Папа Римский надеется отправиться в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН.



Напомним, ранее мы рассказали о поисковой операции в Греции, где затонуло судно с 14 людьми на борту. Подробнее в материале.