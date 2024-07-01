Парламент и правительство Швейцарии разошлись в вопросе поддержки Украины

Швейцарский парламент подверг критике решение правительства страны направить предназначавшиеся для развивающихся стран деньги на поддержку местных компаний, которые займутся восстановлением экономики Украины. Об этом пишут на страницах газеты Tages Anzeige.

Федеральный совет Швейцарии 26 июня заявил, что в течение последующих четырех лет на эту цель будет направлено 557 миллионов долларов. Решение перенаправить деньги, выделенные на помощь развивающимся странам, приняли без одобрения обеих палат парламента. В публикации уточняется, что внушительную сумму выделят не напрямую Украине, а передадут компаниям, которые будут оказывать профессиональную помощь и займутся поставкой собственной продукции. Таким образом, местные власти нарушат действующее законодательство.

Как отмечается в тексте документа, заявленную сумму помощь должен утвердить парламент Швейцарии, а поддержка местных фирм должна основываться на новых основах права, которые будут разработаны в течение ближайших месяцев.

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