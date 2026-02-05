Пасха в апреле и пост с февраля: объявлены даты важных православных праздников в 2026 году

В наступающем 2026 году православных христиан ожидает смещение традиционного графика основных праздников на более ранние сроки. Об этом сообщает REGIONS .

Это связано с особенностями расчета даты Пасхи, которая определяется по лунно-солнечному календарю и является переходящим праздником. В результате ключевые события церковного года потребуют от верующих более ранней подготовки.

Согласно церковному календарю, Масленичная неделя, предваряющая Великий пост, начнется 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем. Сразу после этого, 23 февраля, начнется Великий пост, который продлится до 11 апреля. Он включает в себя Святую Четыредесятницу и завершающую ее Страстную седмицу — время особого воспоминания последних дней земной жизни Иисуса Христа. Светлое Христово Воскресение, Пасха, в 2026 году будет праздноваться 12 апреля.

Духовенство напоминает, что главный смысл подготовительного периода и самого поста заключается не столько в пищевых ограничениях, сколько в духовной работе. Основное внимание рекомендуется уделять молитве, покаянию, совершению добрых дел и очищению сердца для встречи главного христианского праздника. Священнослужители и медицинские специалисты совместно призывают верующих подходить к соблюдению поста разумно, учитывая индивидуальное состояние здоровья, возраст и жизненные обстоятельства. По всем вопросам, связанным с постной практикой, рекомендуется обращаться за советом к духовнику или приходскому священнику, который может помочь составить индивидуальный план подготовки к Пасхе.

Ранее сообщалось, что юных жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в творческих конкурсах на тему соблюдения ПДД.