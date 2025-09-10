Пассажир круизного лайнера прыгнул за борт из-за долга в покер

Пассажир круизного лайнера совершил отчаянный прыжок за борт, пытаясь скрыться от крупного карточного долга. Его спас случайный свидетель, но избежать правосудия авантюристу не удалось. Об этом сообщает издание CBS News.

Мужчина по имени Джей Гонсалес-Диас отправился в недельный круиз по Карибам на лайнере «Рапсодия морей». За время путешествия он увлекся азартными играми и накопил долг перед казино в $16 тыс.

Когда судно вернулось в порт Сан-Хуан, на борт поднялись пограничники. Осознавая неизбежную проверку и необходимость отвечать по долгам, Гонсалес-Диас в панике прыгнул в воду. Его подобрал и доставил на берег водитель гидроцикла, став случайным спасителем.

При задержании у мужчины обнаружили $14,6 тыс. наличными, несколько телефонов и пять паспортов. Теперь ему предъявлены обвинения в попытке уклониться от уплаты долга и налогов. Максимальное наказание за это — до пяти лет тюрьмы. В настоящее время авантюрист отпущен под залог в ожидании суда.

