Пассажира сняли с рейса Стамбул-Москва за оскорбления в адрес граждан Турции

Пассажира рейса Стамбул-Москва сняли с самолета после конфликта на борту — мужчина оскорбил уроженцев Турции, что вызвало бурную реакцию других пассажиров. Инцидент привел к задержке рейса и вмешательству полиции. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент на борту самолета Turkish Airlines рейса Стамбул-Москва едва не перерос в массовую потасовку. По словам очевидцев, один из пассажиров позволил себе расистские высказывания в адрес граждан Турции, назвав их оскорбительным словом.

Женщина, сидевшая рядом, резко осудила его поведение, назвав мужчину ксенофобом. Это спровоцировало перепалку, в которую втянулись несколько пассажиров. Бортпроводники пытались успокоить ситуацию, но, когда крики и взаимные обвинения продолжились, экипаж вызвал наземные службы.

В итоге самых активных участников конфликта, включая зачинщика, сняли с рейса до вылета. Рейс был задержан — другим пассажирам пришлось ждать, пока ситуацию уладят.

Turkish Airlines, как и большинство международных авиакомпаний, имеет строгие правила поведения на борту. Оскорбления по национальному признаку могут стать основанием для отказа в перевозке без компенсации. Этот случай — не первый в практике авиакомпаний: пассажиров и раньше высаживали за расистские высказывания, агрессию и даже слишком громкие споры.

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