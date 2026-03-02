В Пермском крае простятся с иереем Михаилом Садковым: священник ушел из жизни в 51 год

В Пермском крае скорбят о безвременной кончине священнослужителя Соликамской епархии. Так, 2 марта в возрасте 51 года ушел из жизни иерей Михаил Садков. Об этом сообщает «Аргументы и факты».

О печальном событии официально сообщили в епархиальном управлении, отметив многолетние заслуги отца Михаила перед церковью и прихожанами региона. На протяжении многих лет он нес непростое послушание: окормлял не только прихожан храмов, но и людей, находящихся в местах лишения свободы. Глубокие соболезнования семье и близким покойного выразил епископ Соликамский и Чусовской Гавриил.

Церемония прощания и похороны состоятся в четверг, 5 марта, в селе Городище. Чин отпевания в 10:00 возглавит лично епископ Гавриил. Для тех, кто хочет почтить память священника, гроб с телом будет находиться в храме иконы Божией Матери «Знамение» уже в ночь со среды на четверг. В это время прихожане смогут присоединиться к общему молитвенному чтению Евангелия вместе с духовенством епархии.

Ранее священники ААЦ отказались выполнять решение суда о восстановлении коллег.