«Патриот» за 1,8 млн: сколько на самом деле стоит главный внедорожник России в 2026 году

Ufocar: ценники на внедорожники УАЗ нового модельного года подорожали

Автопроизводитель УАЗ официально открыл продажи автомобилей модельного года 2026. Ключевой особенностью нового ценового листа стало сохранение стоимости на уровне, установленном после корректировок в начале 2026 года. Таким образом, дополнительного подорожания с переходом на новые модельные версии не произошло, сообщает ufocar.

Фактически покупатели будут ориентироваться на цены, сформированные в январе. Среди обновленных ценников — УАЗ Патриот с механической коробкой передач за 1 865 600 рублей, Пикап за 1 891 000 рублей и УАЗ Хантер, стартующий от 1 672 400 рублей. Коммерческая линейка, включая легендарную «буханку» (СГР), также сохранила стоимость в диапазоне от 1 591 100 до 1 682 600 рублей в зависимости от исполнения.

Ранее, в январе 2026 года, стоимость всего модельного ряда УАЗ уже была увеличена. Рост цен составил от 23 400 до 40 600 рублей в зависимости от модификации. Наименьшее подорожание коснулось автомобилей семейства СГР, а наиболее заметным оно стало для грузовых версий УАЗ Профи.

В компании отметили, что решение сохранить цены без дальнейшего роста направлено на поддержание спроса в условиях увеличения издержек в автопроме. Производственные расходы, стоимость логистики и комплектующих продолжают расти, однако для моделей 2026 года ценовой уровень был зафиксирован.

