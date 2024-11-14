Патрушев поручил проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран
Патрушев попросил МЭР и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля
Фото: [официальный сайт президента России]
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос о поставках на российский рынок картофеля из дружественных стран, дабы удовлетворить возрастающий спрос на этот овощ. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем обращении руководитель также заявил, что работа российских аграриев, направленная на увеличение урожая картофеля, будет продолжена.
«Мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — цитирует информационное агентство слова Патрушева.
Ранее сообщалось о том, что в Егорьевске возвели хранилище, вмещающее 3,5 тыс тонн овощей.