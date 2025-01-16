Патрушев поставил задачу о проведении аудита действующих лицензий на недра

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поставил задачу провести аудит ранее выданных в России лицензий на право пользования недрами, а еще обновить систему мониторинга для обнаружения нарушений. Об этом сообщил ТАСС.

Во время своей речи руководитель заявил, что минерально-сырьевая база РФ включает в себя практически 240 видов полезных ископаемых, которые находятся в более чем 40 тыс. месторождений. С его слов, за счет сырья формируется «порядка 40%» доходов консолидированного бюджета.

«Государственная политика должна обеспечивать эффективное управление сырьевой базой», — цитирует ТАСС слова Патрушева, сказанные в ходе состоявшегося совещания, посвященного системе управления фондом недр страны.

Кроме того, на прошедшей встрече главы профильных ведомств сообщили о главных аспектах управления отраслью, в том числе упомянув администрирование лицензий и стимулирование недропользователей для выполнения взятых на себя обязательств.

При этом уточняется, что особое внимание было уделено работе по так называемым «спящим лицензиям». Так, за 2022-2024 годы досрочно было прекращено действие 900 подобных разрешений.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Патрушев поставил задачу проработать вопрос о поставках в Россию картофеля из дружественных стран.