Патрушев заявил, что России и США нужно восстановить доверительные отношения

России и Соединенным Штатам следует восстановить доверительные отношения, ведь это великие держаны, которые в ответе за судьбы мира. Об этом в интервью «Ъ» завил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Отвечая на заданный вопрос, Патрушев сказал, что делать это «можно и нужно», а также заявил об исторической ответственности России и Соединенных Штатов перед судьбами других стран мира.

По словам помощника президента, по опыту минувших столетий можно сделать вывод о том, что даже в моменты обострения кризиса россияне и американцы находили пути для преодоления возникших разногласий.

«Думаю, что сегодня первым шагом могло бы стать именно совместное обращение к этому историческому опыту, который мог бы послужить символической основой для перезапуска российско-американского диалога», — добавил он.

Ранее Патрушев сообщил о том, каким образом Россия ответит на попытки западных стран устроить нашей стране морскую блокаду.