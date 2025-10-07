Павел Дуров избежит штрафа за заплыв в заповедных озерах: администрация парка объяснила причину

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не столкнется со штрафом за купание в заповедных водах Кольсайских озер. Администрация национального парка признала, что не может наказать нарушителя заочно, несмотря на опубликованное видео. Об этом сообщил ТАСС.

Хотя купание в озерах категорически запрещено правилами парка, а штраф за нарушение достигает почти 40 тысяч тенге, в отношении Дурова меры принимать не будут. Представители администрации объяснили это тем, что инспекторы лично не зафиксировали происшествие и не составили соответствующий акт.

Основатель Telegram посетил Казахстан для участия в технологическом форуме Digital Bridge, где анонсировал сотрудничество с местными вычислительными мощностями. После мероприятия он разместил в своем канале видео с геометкой Кольсайских озер и подписью «Это был хороший заплыв».

Помимо Telegram в России функционирует мессенджер Max.

Ранее возлюбленная Павла Дурова обнародовала фото со сломанной костью.