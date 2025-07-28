Павел Дуров снова в парижском суде: за что ему грозит до 10 лет тюрьмы

Основателя Telegram Павла Дурова в третий раз допросили в парижском суде. Бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы по обвинениям в причастности мессенджера к преступной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Павел Дуров снова оказался в центре судебного разбирательства во Франции. В понедельник, 28 июля, его допросили следственные судьи в Париже — это уже третий допрос с момента задержания в августе прошлого года.

Дело связано с обвинениями в адрес Telegram — якобы платформа могла быть использована для противоправных действий. Дуров прибыл на заседание в сопровождении четырех адвокатов, которые подали несколько ходатайств, включая требование отменить судебное преследование.

После задержания в аэропорту Парижа в августе 2023-го предпринимателя отпустили под залог в €5 млн. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции. Однако с июля 2024-го ему разрешили выезжать в ОАЭ на две недели — в Дубае живут его родственники и находятся офисы Telegram. Если суд признает Дурова виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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