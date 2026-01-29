Пенсионерам готовят новый сюрприз: как изменится выплата пенсий с 1 февраля

С 1 февраля в России вступает в силу индексация целого ряда социальных выплат и пособий. Одной из ключевых категорий, ощутивших повышение, станут пенсионеры, достигшие возраста 80 лет. Им будет выплачиваться увеличенная фиксированная часть страховой пенсии по старости в размере 19 169,38 рубля, что в два раза превышает базовую выплату. Также этой категории положена ежемесячная надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля, сообщает ТАСС .

Повышение коснется широкого круга получателей государственной поддержки. Будет проиндексирован размер материнского капитала: для первого ребенка он приблизится к 729 тысячам рублей, для второго — к 963 тысячам. Единовременная выплата при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей. Вырастут ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и другим льготникам.

Повышение затронет и страховые выплаты работающим гражданам. Максимальный размер единовременной выплаты при несчастном случае на производстве увеличится до 163,6 тысячи рублей, а предельная сумма ежемесячных страховых выплат достигнет 503 тысяч рублей. Индексация также увеличит денежный эквивалент набора социальных услуг примерно до 1,8 тысячи рублей в месяц. Все перерасчеты Социальный фонд России проводит в беззаявительном порядке, автоматически. Следующий этап повышений запланирован на 1 апреля, когда вырастут социальные пенсии.

