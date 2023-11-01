Пенсионеру, задержавшему грабителя в Щелково, вручили новую машину

Отечественный автомобиль марки «Нива» пенсионеру вручил глава городского округа Андрей Булгаков, сообщает сетевое издание «Время».

На капоте транспортного средства наклеили надпись «Герою ЩелкоVо», а на пассажирском окне — букву Z. Макаров рассказал журналистам, что воспринял подарок как большой аванс. Он поделился, что собирается заняться организацией социальных проектов.

Напомним, 23 октября вор среди бела дня отобрал телефон у школьника и начал убегать. Свидетелем ограбления стал 72-летний Михаил Макаров, который в это время чинил свою машину во дворе. Пенсионер не растерялся и задержал вора.

За содействие правоохранительным органам власти городского округа Щелково вручили мужчине сертификат на новый автомобиль. Смелый поступок Макарова отметили и в подмосковном главке МВД.