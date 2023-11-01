Пенсионеру, задержавшему грабителя в Щелково, вручили новую машину
Фото: [Соцсети главы городского округа Щелково Андрея Булгакова]
Жителю Щелково Михаилу Макарову, который помог задержать грабителя, напавшего на школьника, подарили новую машину.
Отечественный автомобиль марки «Нива» пенсионеру вручил глава городского округа Андрей Булгаков, сообщает сетевое издание «Время».
На капоте транспортного средства наклеили надпись «Герою ЩелкоVо», а на пассажирском окне — букву Z. Макаров рассказал журналистам, что воспринял подарок как большой аванс. Он поделился, что собирается заняться организацией социальных проектов.
Напомним, 23 октября вор среди бела дня отобрал телефон у школьника и начал убегать. Свидетелем ограбления стал 72-летний Михаил Макаров, который в это время чинил свою машину во дворе. Пенсионер не растерялся и задержал вора.
За содействие правоохранительным органам власти городского округа Щелково вручили мужчине сертификат на новый автомобиль. Смелый поступок Макарова отметили и в подмосковном главке МВД.