Пентагон против праздника: американские военные сбили воздушный шарик, приняв его за вражеский дрон

Испытания новейшего противодронового оружия в американском штате Техас обернулись курьезным инцидентом и транспортным коллапсом. Об этом сообщает CBS News.

Военнослужащие США сбили неопознанный объект, который был принят за разведывательный беспилотник, однако позже выяснилось, что целью оказался обычный праздничный воздушный шар. Для уничтожения цели была задействована экспериментальная высокоэнергетическая лазерная установка.

Ошибка в идентификации объекта привела к экстренному закрытию воздушного пространства, из-за чего десятки рейсов были перенаправлены в другие города, а работа гражданской авиации в регионе была парализована. Изначально власти объясняли меры безопасности «вторжением дронов мексиканских картелей», однако позже информация о «ликвидации угрозы» сменилась данными о досадном промахе.

Ситуация обострилась из-за отсутствия координации между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Мэр Эль-Пасо Ренард Джонсон назвал случившееся неприемлемым, подчеркнув, что подобные ограничения над крупным городом не должны вводиться без согласования с местными властями и экстренными службами. В Конгрессе уже инициировали проверку действий военных.

