Пентагон засекретил имя одного из военных, врезавшихся в лайнер на вертолете

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки раскрыло имена только двух участников экипажа военного вертолёта, который столкнулся с самолётом в воздушном пространстве Вашингтона. Имя третьего члена экипажа было скрыто по просьбе семьи.

Согласно информации, опубликованной в списке, в состав экипажа вертолёта входили сержант Райан Остин О’Хара, 28 лет, из штата Джорджия. К сожалению, он погиб. Также в вертолёте находился старшина Эндрю Лойд Ивс, 39 лет, из штата Мэриленд. Его тело пока не найдено.

«По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться», — отметили в Пентагоне.

В ночь на четверг, 30 января, неподалёку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.

Ранее телеканал ABC сообщил, что вертолетом, принадлежащим Сухопутным войскам ВС США, управляла женщина, которая имеет опыт 500 часов налета.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что выживших после столкновения воздушных суден нет. По его мнению, вертолет, который врезался в авиалайнер, совершавший посадку в аэропорту Вашингтона, летел по неправильной траектории.

Как ранее сообщило NBC, один из диспетчеров в день авиакатастрофы в США завершил свою смену раньше.