Передача ключей от квартир с отделкой стартовала в очередном корпусе в ЖК «Пехра» в Балашихе

Дольщики корпуса № 11 жилого комплекса «Пехра» могут ознакомится с графиком передачи ключей на сайте застройщика ГК «Гранель».

Отмечается, что дом переменной этажности имеет площадь более пятидесяти восьми тысяч квадратных метров. На первом этаже обустраивают детскую поликлиник, школу искусств, а также другие помещения общественного назначения.

Ранее на территории жилого комплекса уже сдано шесть корпусов почти на пять тысяч квадратных метров. А новый детский сад, рассчитанный на триста пятьдесят малышей, также в скором времени будет готов открыть свои двери.

Ранее губернатор Подмосковья заверил жителей Одинцово, что новая пристройка к гимназии № 14 откроется к началу учебного года.