«Перевод самому себе — под подозрением»: ЦБ расширил список признаков мошеннических операций

Банк России утвердил расширенный перечень операций, которые будут расцениваться, как, вероятно, мошеннические. Новые правила, которые начнут действовать с 2026 года, впервые затронут и транзакции с цифровым рублем. Об этом сообщило РИА Новости.

С января 2026 года российские банки начнут работать по обновленным правилам выявления мошеннических транзакций. Центробанк значительно расширил перечень признаков, позволяющих заблокировать подозрительный перевод до того, как деньги попадут к злоумышленникам.

Ключевым нововведением стала возможность приостанавливать операции, которые клиенты совершают под влиянием обмана или из-за злоупотребления их доверием. Регулятор отдельно отметил новую схему, набирающую популярность, когда преступники убеждают людей перевести крупные суммы самим себе через Систему быстрых платежей. Такие транзакции теперь тоже попадут в поле зрения служб безопасности.

Действие признаков мошенничества впервые распространится на операции с цифровым рублем. В список подозрительных действий также включили смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку, что часто является первым шагом мошенников для захвата контроля над счетом. Банки обязаны проверять все транзакции по новым критериям, что позволит своевременно блокировать финансовые махинации.

Ранее стало известно, что мошенники используют дипфейки для вымогательства, имитируя голоса близких.