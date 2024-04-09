Переживший покушение губернатор Чибис начал вставать на ноги после операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пережил операцию после ножевого ранения. Он продолжает восстанавливаться и уже делает некоторые успехи. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Андрей Чибис постепенно приходит в себя: после операции он уже может ходить. Этой новостью чиновник поделился в личном блоге, где отметил, что продолжает оставаться под наблюдением врачей и следовать их рекомендациям. Глава Мурманской области признался, что ему не терпится вернуться к рабочим обязанностям.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. <...> Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — отметил Чибис.

Напомним, 4 апреля в ДК города Апатиты Андрей Чибис встречался с местными жителями. После окончания мероприятия на него набросился мужчина с ножом. Агрессор успел вонзить острый предмет в живот губернатору. Охрана также ранила нападавшего в ногу. Им оказался Александр Быданов, 42-летний местный житель. Сначала он говорил, что совершил злодеяние из-за голосов в голове, спонтанно, потом признал, что напал из личной неприязни.

Быданову оказали медпомощь и арестовали до 5 июня по уголовному делу по статье «покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности».

Ранее сообщалось, что совершивший покушение на Чибиса уже ранее пытался зарезать человека.