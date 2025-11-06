«Первая женщина-спикер уходит»: Нэнси Пелоси завершила 40-летнюю карьеру в Конгрессе США

Одна из самых влиятельных политических фигур США объявила о завершении своей профессиональной карьеры, пишет The Washington Post (WP).

85-летняя Нэнси Пелоси, занимавшая пост спикера Палаты представителей, официально сообщила о решении не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Конгресс.

В своем обращении к избирателям политик выразила глубокую благодарность и отметила, что последний год на посту принес ей особую радость.

В видеообращении, адресованном жителям Сан-Франциско, Пелоси подчеркнула историческую роль города и значимость достигнутого за годы ее работы прогресса.

Это заявление знаменует окончание почти сорокалетней карьеры в Конгрессе, в течение которой политик стала первой в истории США женщиной, занявшей должность спикера Палаты представителей.

По информации телеканала NBC News, решение об уходе было принято на фоне впечатляющих побед Демократической партии на недавних выборах. 5 ноября демократы действительно одержали ряд значимых побед, включая избрание Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что американцы устроили митинг против политики президента США Дональда Трампа.