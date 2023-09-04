Первые дни голосования на выборах главы Подмосковья прошли в ДНР

В Донецкой Народной Республике прошли первые дни голосования на выборах губернатора Московской области.

Специалисты из Подмосковья, которые сейчас находятся в командировке в ДНР, утром перед работой пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве напомнили, что направленные в Донбасс подмосковные специалисты в том числе восстанавливают разрушенные дома, инфраструктуру и социальные объекты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в дни голосования будут работать порядка четырех тысяч избирательных участков.