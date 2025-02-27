Первые кадры из освобожденного поселения в Курской области появились в Сети
RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области
Фото: [Медиасток.рф]
Военкор RT Александр Яремчук снял обстановку в селе Погребки в Курской области, об освобождении которого объявили в Минобороны РФ.
Выбитые окна и местами побитые здания, но главное, что Погребки теперь свободны от ВСУ и их зверств. Военные из первого батальона 9-го полка закрепились на позиции, где также гордо водрузили российский триколор. В беседе с военкором они отметили, что сражались до победного.
«Брали. Забирали свои территории — и заберем до конца... Победа будет за нами!» — сказал командир с позывным Тихий.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило 26 февраля, что военным удалось освободить Орловку и Погребки в Курской области.
Ранее по данным РИАН стало известно, что ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам для учета погибших.