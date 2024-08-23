Первый энергоблок Ростовской АЭС отключили из-за дефекта на турбине

В пятницу, 23 августа, первой энергоблок Ростовской АСЭ был отключен от сети из-за дефекта, обнаруженного на турбине. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на полученные от «Росэнергоматома» данные.

Когда специалисты отремонтируют выявленную на турбине неисправность, энергоблок подготовят к включению в сеть и выведут на номинальную мощность. Что касается радиационного фона, то он находится в норме и не выходит за пределы естественных показателей.

Ранее сообщалось о том, что в Исландии пришлось эвакуировать целый город из-за начавшегося извержения вулкана. Магма движется небыстро, но вот жерло геологического образования составляет почти 4 км.