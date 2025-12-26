Первый спутник и свой космонавт: Узбекистан открывает национальную космическую программу

Узбекистан впервые в своей истории начал работу по запуску национального спутника и подготовке собственного космонавта. Об этом объявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан сделал решительный шаг в космос, объявив о запуске собственного спутника и начале подготовки первого национального космонавта. Президент Шавкат Мирзиёев лично сообщил о старте этих амбициозных проектов, подчеркнув их историческое значение для республики.

Комплексный план знаменует рождение полноценной космической программы страны. Запуск искусственного спутника Земли станет первым для независимого Узбекистана и должен решать практические задачи, вероятно, в области связи, наблюдения или науки. Параллельно начнется отбор и подготовка гражданина республики для полета на орбиту. Эксперты полагают, что для реализации этих целей Ташкенту, скорее всего, потребуется сотрудничество с одной из ведущих космических держав, такими как Россия, Китай или США, что может открыть новую страницу в международном партнерстве в космосе.

