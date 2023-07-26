Пешие прогулки и встречи с друзьями: как с легкостью и удовольствием сбросить лишний вес после 40 лет

Фигура – это волнительная тема для женщин в любом возрасте. Каждая хочет выглядеть так, чтобы нравиться себе в отражении, а также иметь возможность носить любой наряд и не зависеть от собственных комплексов.

На самом деле забота о фигуре складывается из нескольких привычек. Во-первых, это постоянные пешие прогулки и дополнительные активности. Организм с каждым годом все сильнее замедляет свои процессы, и это является ключевым вектором в старении.

«Чтобы избежать набора лишнего веса с возрастом, необходимо дать ему больше поводов для «работы». Прогулки в любом проявлении помогут компенсировать разницу в потреблении энергии», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Во-вторых, необходимо уменьшить порции или пересмотреть свои любимые блюда. Не обязательно пересаживаться на овощи и зелень, но и налегать на жареную свинину или фастфуд тоже не стоит.

«Добавьте в свою жизнь больше сна и отдыха. Не за уборкой или другими домашними делами, а там, где уровень стресса не будет завышен. Природа, друзья, спа, рестораны, прогулки или фильмы и попкорн», – отмечает эксперт.

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