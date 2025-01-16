Песков напомнил про обязательства России перед Белоруссией

У России есть обязательства, которые касаются обеспечения безопасности Белоруссии. Как сообщило РИА Новости, такое заявление было сделано пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Официальный представитель Кремля подтвердил факт имеющихся обязательств перед Белоруссией в области безопасности и уточнил, что они действуют не только в рамках Союзного государства, но и других ранее достигнутых договоренностей. В 2025 году состоятся белорусско-российские учения «Запад - 2025», которые станут одними из наиболее масштабных за последние годы. Как уточняла белорусская сторона, на мероприятие планируют пригласить делегации союзников, а также друзей и партнеров. Информация о начале и сроках проведения масштабных тренировок, не приводилась.

Ранее сообщалось о том, что на самодельной границе Украины и Белоруссии были установлены баррикады из валунов, кирпичей и другого строительного мусора. Кроме того, появился там и забор с колючей проволокой, тянущийся в сторону леса.