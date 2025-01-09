Песков назвал Кеосаяна другом и пожелал здоровья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал здоровья и скорейшего выздоровления режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, который оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Кремля назвал Кеосаяна «другом» и при этом подчеркнул, что подобные обсуждения нельзя считать темой состоявшегося конференц-кола.

Ранее сообщалось о том, что известный телеведущий пережил состояние клинической смерти и оказался в коме. При этом в лечебное учреждение он попал в декабре 2024 года. Комментируя произошедшее его супруга Маргарита Симоньян призналась, что не хотела говорить о случившемся и призвала людей, которым дорог Тигран, молиться за здоровье последнего.