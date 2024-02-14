Песков ответил на вопрос, празднует ли Путин День святого Валентина

Ответ на вопрос журналистов по этому поводу был кратким и ясным: «Нет». Об этом пишет РИА Новости.

Эта информация была представлена в кулуарах Форума будущих технологий. В контексте праздника, который отмечается во многих странах мира в честь любви и романтики, многих интересовало, как президент России относится к такому празднику.

Путин известен своим здравым отношением к умеренности в личной жизни и официальной деятельности, и его решение не отмечать этот праздник подчеркивает его приверженность серьезным и важным аспектам работы и обязанностей президента. Кроме того, сам президент не раз говорил о том, что не любит выносить личную жизнь напоказ.

Ранее мы писали о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко вновь не пустили в Европу.