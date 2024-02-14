Песков ответил на вопрос, празднует ли Путин День святого Валентина
Фото: [http://www.kremlin.ru]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отмечает День святого Валентина.
Ответ на вопрос журналистов по этому поводу был кратким и ясным: «Нет». Об этом пишет РИА Новости.
Эта информация была представлена в кулуарах Форума будущих технологий. В контексте праздника, который отмечается во многих странах мира в честь любви и романтики, многих интересовало, как президент России относится к такому празднику.
Путин известен своим здравым отношением к умеренности в личной жизни и официальной деятельности, и его решение не отмечать этот праздник подчеркивает его приверженность серьезным и важным аспектам работы и обязанностей президента. Кроме того, сам президент не раз говорил о том, что не любит выносить личную жизнь напоказ.
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