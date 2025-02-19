Песков прокомментировал грядущую встречу Путина и Трампа

Российская и американская стороны во время встречи в Эр-Рияде выразили готовность организовать встречу президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа как можно скорее. Соответствующее высказывание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», часть записи которой была опубликована в телеграм-канале ведущего «России 1» Павла Зарубина.

Песков уточнил, что грядущая встреча должна быть подготовленной, а на данный момент нет информации о том, какое количество времени займет обязательный процесс. При этом в Саудовской Аравии удалось достичь соглашения о немедленном начале конкретных действий.

«Сколько на это уйдет времени - дни или недели - невозможно», — заявил Песков.

Ранее президент РФ заявил, что встреча в Эр-Рияде состоялась для налаживания российско-американских отношений, без которых нельзя решить вопросы мировой политической повестки.