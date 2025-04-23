Чтобы на Украине наступило мирное время, украинские военные должны покинуть находящиеся в составе России регионы Донбасса и Новороссии. Такую позицию в интервью французскому Le Point выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, завершится ли конфронтация в случае выполнения этого условия.

Кроме того, он напомнил о том, что данные регионы закреплены в российской конституции и являются неотъемлемыми частями государства. При этом Песков подчеркнул, что на данный момент некоторые территории новых регионов России продолжают находиться под оккупацией украинцев.

«По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее о ситуации на Украине высказался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он придерживается мнения о том, что, если глава киевского режима не пойдет на мирное соглашение, в ближайшем будущем он рискует потерять страну целиком. Высказался глава США и о «судьбе» Крымского полуострова.